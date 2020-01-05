لاريجاني يطالب ترمب بتقديم أدلة ووثائق تدين سليمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طالب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم أدلة ووثائق تثبت أن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، كان يريد استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، قائلا إن ”وضع المنطقة أصبح في خطر بعد اغتيال سليماني“.



جاء ذلك في كلمة خلال جلسة برلمانية بدأت اليوم لمناقشة تداعيات اغتيال سليماني .

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وقال لاريجاني أن ترامب كذب ويكذب على الأمريكيين بأن سليماني كان يعتزم استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وعليه أن يقدم الأدلة والوثائق لذلك .. متهماً ترامب بارتكاب جريمة كبرى باغتيال الجنرال قاسم سليماني .

وأضاف أن أغتيال سليماني غير ظروف المنطقة والعالم فجأة .. مبينا أن جريمة ترامب وضعت أمن المنطقة في خطر بات يهدد استقرارها .

وهتف نواب في البرلمان الإيراني بشعارات مناهضة للولايات المتحدة ومنها ”الموت لأمريكا .. ونحن طلاب الشهادة“، وعلق رئيس البرلمان: ”ترامب اسمع هذا هو صوت الشعب الإيراني“.

وبدأت صباح اليوم في مدينة الأهواز جنوب إيران مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس