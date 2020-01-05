أين تقف روسيا من الأزمة الليبية؟.. تدخل أردوغان العسكري يتعارض مع مصالح بوتين.. ومواقف تعكس دعم موسكو الواضح لـ حفتر

- شريف الجنيدي

أثار الاتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر من العام الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، جدلاً واسعاً في العالم، خاصة وأنه يساهم في تأجيج الصراع بين الأطراف المتناحرة.

وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

ومع موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أعلنت العديد من الدول العربية والأوروبية رفضها التام لتلك الخطوة، حتى اتضحت الأطراف التي دخلت على خط الصراع، من بينها روسيا.

موقف روسيا من التدخل التركي في ليبيا

في أول رد فعل روسي على التطورات الأخيرة في الملف الليبي، أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن قلق بلاده إزاء الأوضاع في ليبيا، مؤكداً معارضة بلاده للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية "لكونه لن يسهم في حلها".

ونقلت وسائل إعلامية عن بيسكوف قوله إن الوضع في ليبيا مثير للقلق، مؤكداً على أن روسيا تهتم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في أسرع وقت ممكن لوقف إراقة الدماء.

وعن التدخل العسكري التركي في ليبيا، قال بيسكوف: "نعتقد أن التدخل الأجنبي لن يساعد في تسوية الوضع".

دبلوماسية روسية

وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت روسيا في الصراع الجاري بليبيا بمظهر "الوسيط"، حيث تعاملت مع الأمر بـ "دبلوماسية دقيقة"، وهو ما فسره المراقبون بأن موسكو لن تعلن انحيازها لأي طرف على الملأ.

وأكد وزير الخارجية سيرجي لافروف هذا الموقف الدبلوماسي الروسي، حيث قال في وقت سابق إن مهمة بلاده هي "مساعدة الليبيين على التغلب على خلافاتهم الحالية، والتوصل إلى اتفاق مستقر للمصالحة بين الجانبين".

كما أكدت روسيا على موقفها من خلال تصريح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي دعا إلى استغلال كل الفرص المتاحة لدعوة الأطراف المتناحرة إلى تجنب اراقة مزيد من الدماء.

مصالح

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يقول المراقبون إنه من الصعب وصف موقف روسيا من الصراع الجاري في ليبيا، نظراً لتشابك المواقف والمصالح مع دول أخرى.

وأوضح المراقبون أن روسيا لديها حليفين في ليبيا، وهما تركيا والجزائر، وكلتاهما يدعمان حكومة الوفاق الليبية بزعامة فايز السراج، مضيفين أن الجانب الآخر، مثل مصر والسعودية والإمارات فهم يدعمون قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأضافوا أن مصر والجزائر من كبار المشترين للأسلحة الروسية، أما تركيا فهي تعد حليفاً هاماً لروسيا على الصعيد الدولي، إما في الأزمة السورية أو الخلافات القائمة بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، فضلاً عن رغبة موسكو في الحفاظ على علاقاتها مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على مصالحها النفطية.

مصدر قلق

ويقول المراقبون إن روسيا ترى أن هناك ما يقلقها بشأن الأزمة الليبية، لذا قررت الانخراط في هذا التخبط الدبلوماسي.

وأوضح المراقبون أن سبب تورط موسكو في الأزمة هو تخوفها من أن الفوضى قد تسمح بعودة تنظيم داعش الإرهابي مجدداً، والذي يعتبر مصدر قلق أمني خطير للغاية.

انحياز

يقول المراقبون إن المشير خليفة حفتر هو من يحظى باهتمام خاص من قبل الكرملين، حيث زار موسكو 3 مرات، وأبحر على متن حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنتسوف عام 2017، وذلك لحضور مؤتمر جمعه بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو .

ويضيف المراقبون أن موسكو تنحاز لحفتر سعياً للنفط، فقائد الجيش الوطني الليبي نجح في السيطرة على أغلب المناطق المنتجة للنفط في ليبيا، وهو ما يعني أنه أحد العناصر الهامة بالنسبة لموسكو.

دعم روسي

أشار المراقبون إلى أنه روسيا باعت أسلحة لخليفة حفتر، بالرغم من حظر استخدام السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ولفت المراقبون إلى أن سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 نتج عنه خسارة روسيا لمليارات الدولارات في صفقات الأسلحة.

وفي مطلع العام الماضي، وقفت روسيا حائلاً أمام مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار بيان يحث حفتر على وقف تقدم قوته تجاه العاصمة الليبية طرابلس، وهو تأكيد على دعم موسكو الواضح لحفتر .