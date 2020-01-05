بعد مقتل قاسم سليماني.. سلطنة عمان تطالب الولايات المتحدة وإيران بالهدوء وتدعو للحوار

دعت سلطنة عمان كل من الولايات المتحدة وإيرتن إلى تغليب لغة الحوار حل القضايا الخلافية لإنهاء الصراع في المنطقة.

وقالت سلطنة عمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد، إن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

وأضافت السلطنة، في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية عبر حسابها على تويتر، أن السلطنة "دعت المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد".

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ورأت أن ذلك سيكون ممكناً من خلال "تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

يأتي هذا في أعقاب التوتر المتصاعد في المنطقة بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع لحرس الثوري الإياني قاسم سليماني في العراق، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وتبادلت أمريكا وإيران التهديدات بالانتقام والرد، وأعلنت كلا الدولتين أنها حددت أهدافاً استراتيجية لدى الأخرى من أجل استهدافها.