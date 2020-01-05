مئات الآلاف من الإيرانيين يشيّعون جثمان قاسم سليماني

شيّع مئات الآلاف من الإيرانيين، صباح اليوم الأحد، جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقتل سليماني وعدد من مرافقيه في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن جثمان قاسم سليمانى دخل الأراضي الإيرانية، حيث تستمر مراسيم التشييع الشعبية له في مختلف المناطق الإيرانية.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة من العراق إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد، ونشرت وكالة "العالم" الإيرانية مقتطفات لحظة وصول الجثمان إلى إيران.

واليوم الأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات جديدة في حال قامت باستهداف الأمريكيين.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، قال فيها: إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة وبقوة كبيرة، إذا شنت طهران هجمات ضد أهداف أو أفراد أمريكيين.

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وأوضح ترامب، في تغريدة أخرى، أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين تم احتجازهم كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لأكثر من سنة أواخر عام 1979.

وتابع الرئيس الأمريكي أن بعض تلك المواقع "على مستوى عال جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مؤكد اًن تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً.

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".