المدعي العام الايراني: نتابع الهجوم الارهابي الاميركي قانونياً في الاوساط الدولية

اعلن المدعي العام الايراني جعفر منتظري ان رسالة تم توجيهها الى وزارة الخارجية اليوم لمتابعة الهجوم الارهابي الاميركي قانونياً في الاوساط الدولية.
وقال منتظري، في تصريح أدلى به على هامش مراسم تأبين القائد الفريق قاسم سليماني اليوم الاحد، إن العملية التي ارتكبها ترامب تعد جريمة وفق القوانين والمواثيق الدولية وسنتابعها بالتأكيد رغم أنه لا أمل بالاوساط الدولية الا اننا نتحمل مسؤولية المتابعة القانونية على الصعيد الدولي.
وأضاف: إنه على مدى 40 عاما مضت فقدنا شخصيات قيمة للغاية على مختلف الصعد، الا ان الشعب الايراني العظيم لم يتراجع مطلقا في جميع المجالات على مدى هذه الاعوام.
وتابع: رغم ان الاعداء سلبونا ثروة عظيمة لكن الشعب لن يسمح ببقاء مكانه خاليا بالتأكيد وسيملأ الذين تم اعدادهم وتربيتهم موقعه بالتأكيد.
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