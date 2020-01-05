المدعي العام الايراني: نتابع الهجوم الارهابي الاميركي قانونياً في الاوساط الدولية

اعلن المدعي العام الايراني جعفر منتظري ان رسالة تم توجيهها الى ​وزارة الخارجية​ اليوم لمتابعة الهجوم الارهابي الاميركي قانونياً في الاوساط الدولية.

وقال منتظري، في تصريح أدلى به على هامش مراسم تأبين القائد الفريق ​قاسم سليماني​ اليوم الاحد، إن العملية التي ارتكبها ​ترامب​ تعد جريمة وفق القوانين والمواثيق الدولية وسنتابعها بالتأكيد رغم أنه لا أمل بالاوساط الدولية الا اننا نتحمل مسؤولية المتابعة القانونية على الصعيد الدولي.

وأضاف: إنه على مدى 40 عاما مضت فقدنا شخصيات قيمة للغاية على مختلف الصعد، الا ان الشعب الايراني العظيم لم يتراجع مطلقا في جميع المجالات على مدى هذه الاعوام.

وتابع: رغم ان الاعداء سلبونا ثروة عظيمة لكن الشعب لن يسمح ببقاء مكانه خاليا بالتأكيد وسيملأ الذين تم اعدادهم وتربيتهم موقعه بالتأكيد.