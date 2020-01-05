بومبيو يصف "كتائب حزب الله" في العراق بالبلطجية

وصف وزير الخارجية الأميريكي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "​كتائب حزب الله​" العراقي بأنهم بلطجية"، موضحاً ان "بلطجية كتائب حزب الله التابعة ل​إيران​، تطلب من ​القوات​ ​الأمن​ العراقية أن تتخلى عن واجبها بحماية سفارة ​الولايات المتحدة​ في ​بغداد​ ومواقع أخرى حيث يعمل أميركيون جنبا إلى جنب مع العراقيين الشجعان"، مشددا على أن "الشعب العراقي يريد التحرر من إيران".

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