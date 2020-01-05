"الأوبزرفر": إيران بلا شك سترد بقوة على قتل سليماني

اشارت صحيفة "الأوبزرفر" الى ان قائد "​فيلق القدس​" في ​الحرس الثوري الإيراني​ الفريق ​قاسم سليماني أصبح مهندس توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس ​صدام حسين​ على يد الأميركيين في عام 2003"، مشيرة الى ان "سليماني كان رمز هذه المواجهة المستمرة مع ​واشنطن​، التي ستحدد شكل رد إيران على عملية الاغتيال التي أمر بها الرئيس ​دونالد ترامب​، وان ادعاء بعض المحللين في واشنطن بأن ضعف إيران سيجعلها تتخلى عن فكرة الانتقام دليل على قلة معرفة أغلب الأميركيين بحقيقة هذه البلاد".

ولفتت الى ان "أغلب الإيرانيين داخل البلاد ينظرون إلى القتل على أنه إعلان حرب ويعتبرون سليماني شهيدا لابد من الانتقام لمقتله، مثلما أشار إليه المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ ووزير خارجيته ​محمد جواد ظريف​، وانه ما من شك أن إيران سترد بقوة في الوقت والمكان الذي تختاره، ومن المحتمل أن يكون الرد على أكثر من جبهة، وأن الأهداف الأميركية في المنطقة متوفرة مثل ​القاعدة​ العسكرية في ​البحرين​ التي فيها قيادة القوات البحرية في المنطقة والأسطول الخامس ستكون هدفا بارزا".