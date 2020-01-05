أعلنت هيئة ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، أن "جثمان نائب رئيس الهيئة ​أبو مهدي المهندس​ سيوارى الثرى في مقبرة وداي ​السلام​ ب​النجف الأشرف​ بعد إجراء فحص الحمض النووي (DNA) في ​إيران​"، مشيرة الى ان "تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الفريق ​قاسم سليماني ومرافقيه استدعى إجراء فحص لجثامينهم في العاصمة الإيرانية ​طهران​ بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأميركي"، مؤكدة أن "عملية فحص الحمض النووي بين الجثث ستستغرق أياما قبل العودة إلى العراق لإجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي العراقي: وصول جثمان المهندس إلى إيران لإجراء فحص الـ"DNA" قبل دفنه بالنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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