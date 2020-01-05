النشرة: قطع طريق بقسطا - وادي اشمون جراء إنهيار التربة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان تساقط ​الامطار الغزيرة​ تسبب بإنهيار التربة على طريق بقسطا - وادي اشمون شرق ​مدينة صيدا​، مما ادى الى إغلاقها وصعوبة مرور السيارات.

وعلى الفور استنفرت فرق الطوارئ في ​بلدية بقسطا​ وعملت الآليات على ازالة الاتربة والحجارة من الطريق حيث أعيد فتحها وعادت الامور الى طبيعتها، فيما عملت شرطة ​البلدية​ على تسهيل مرور السيارات.

من جهة اخرى تمكنت الفرق المختصة بالتعاون مع شرطة البلدية من تصريف مياه الأمطار من الشوارع.

وتفقد رئيس بلدية بقسطا ​ابراهيم مزهر​ المكان حيث أشرف على اعادة فتح الطريق وعودة الامور الى طبيعتها. واكد مزهر ان البلدية وضعت جميع آلياتها في حالة جهوزية تامة تحسباً لاي طارىء، وقد تمت إعادة فتح الطرقات بالسرعة المطلوبة. واشار مزهر الى ان شرطة البلدية تسيّر دوريات لها ليلاً نهاراً لمساعدة المواطنين.