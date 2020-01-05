افادت ​قوى الامن الداخلي​ عن "سرقة مبلغ يفوق الـ 100 مليون ليرة من داخل احدى الشركات في ​الشويفات​، وعملت ​شعبة المعلومات​ على ايقاف السارق بأقل من 24 ساعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن:سرقة اكثر من 100 مليون ليرة من شركة بشويفات وشعبة المعلومات توقف السارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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