النشرة: تعرض محطة محروقات للسرقة ليلاً في عكار

افاد مراسل ​النشرة​ عن "تعرض محطة محروقات مساء أمس السبت للسرقة في منطقة بينو –عكار"، حيث اقدم السارق على "الدخول بواسطة الكسر والخلع الى محطة ​المحروقات​ وتمكن من سرقة مبلغ من ​المال​ وقدره 800 الف ليرة لبنانية و​دراجة نارية​ لون احمر واسود وبنديقتي صيد بقيمة اجمالية حوالي مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية".

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