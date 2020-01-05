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اعتصام امام منزل اللواء عثمان احتجاجاً على تفكيك خيمة اعتصام في ساحة الشهداء

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تجمّع العشرات من ​المتظاهرين​ أمام منزل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، في منطقة ​رأس النبع​، احتجاجاً على "ما اعتبروه ​سياسة​ القمع والترهيب التي تعتمدها السلطة، وعلى تفكيك خيمة ​اعتصام​ في ​ساحة الشهداء​.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى احترام ​حرية التعبير​، ورفض القمع، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل.

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