اعتصام امام منزل اللواء عثمان احتجاجاً على تفكيك خيمة اعتصام في ساحة الشهداء

تجمّع العشرات من ​المتظاهرين​ أمام منزل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، في منطقة ​رأس النبع​، احتجاجاً على "ما اعتبروه ​سياسة​ القمع والترهيب التي تعتمدها السلطة، وعلى تفكيك خيمة ​اعتصام​ في ​ساحة الشهداء​.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى احترام ​حرية التعبير​، ورفض القمع، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل.