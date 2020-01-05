اعتصام امام منزل اللواء عثمان احتجاجاً على تفكيك خيمة اعتصام في ساحة الشهداء

تجمّع العشرات من المتظاهرين أمام منزل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في منطقة رأس النبع، احتجاجاً على "ما اعتبروه سياسة القمع والترهيب التي تعتمدها السلطة، وعلى تفكيك خيمة اعتصام في ساحة الشهداء.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى احترام حرية التعبير، ورفض القمع، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل.
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