النشرة: انهيار جدار دعم لورشة بناء في منطقة سيروب بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان ​الامطار​ الغزيرة تساقطت في المدينة طوال الليل وقد ادت الى انهيار جدار دعم لورشة بناء في منطقة سيروب، ولم يفد عن وقًوع ​اصابات​ الا انه احدث حالة من الهلع لدى قاطني المنطقة.

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