اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ان الاسبوع الاول من هذا العام قد انتهى وتكثفت ​الاتصالات​ والمشاورات بين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ والقوى السياسية والتطورات والتحديات تتلاحق، فلم يعد جائزا ان يتاخر انجاز الحكومة لاننا في مرحلة دقيقة نتسابق فيها مع الوقت لنحمي وطننا ونحصنه في وجه اي طارىء حيث اصبح الإنقاذ مسسؤولية وطنية وبتضافر جهود كل المكونات الوطنية بعيدا عن تسجيل الانتصارات الوهمية وتحقيق المصالح السياسية والطائفية والحزبية، حيث لم تعد تجد نفعا اذا ما استمر الانهيار المترافق مع مستجدات المنطقة وآثارها فهل سياخذ المعنيون بما يحيط بنا ليدركوا حجم الاخطار".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: لم يعد جائزا ان يتاخر انجاز الحكومة لاننا في مرحلة دقيقة نتسابق فيها مع الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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