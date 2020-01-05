النشرة: الثلوج على ارتفاع 1400 متر في حاصبيا وارتفاع منسوب مياه الحاصباني

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "​الطقس​ عاصف يستمر في منطقة حاصبيا لليوم الثالث على التوالي مصحوبا بموجة من البرد القارس وتساقطا غزيرا للامطار تسببت ​السيول​ جرفت معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات، كما تساقطت ​الثلوج​ ليلا على المرتفعات ابتداء من ارتفاع 1400 مترا وما فوق الا ان جميع الطرقات ظلت سالكة.

ولفت الى ان غزارة ​الأمطار​ رفعت منسوب مياه ​نهر الحاصباني​ إضافة إلى تفجر عشرات الينابيع، وخاصة نبع نهر الدجاجة الذي يشكل أحد روافد الأساسية، وتسبب ذلك ب​فيضانات​ على شفتيه اقتصرت وأضرارها على الماديات.