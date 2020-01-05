افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأن "الطقس عاصف يستمر في منطقة حاصبيا لليوم الثالث على التوالي مصحوبا بموجة من البرد القارس وتساقطا غزيرا للامطار تسببت السيول جرفت معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات، كما تساقطت الثلوج ليلا على المرتفعات ابتداء من ارتفاع 1400 مترا وما فوق الا ان جميع الطرقات ظلت سالكة.
ولفت الى ان غزارة الأمطار رفعت منسوب مياه نهر الحاصباني إضافة إلى تفجر عشرات الينابيع، وخاصة نبع نهر الدجاجة الذي يشكل أحد روافد الأساسية، وتسبب ذلك بفيضانات على شفتيه اقتصرت وأضرارها على الماديات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الثلوج على ارتفاع 1400 متر في حاصبيا وارتفاع منسوب مياه الحاصباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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