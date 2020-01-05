عبدالله: لتغليب المصلحة الوطنية على اي اعتبارات أخرى

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "العاصفة الدولية الإقليمية قد تكون جد خطرة، والمهم كيف نحمي ​لبنان​، في ظل الظروف الاقتصادية المأساوية التي نعيشها، من تداعيات هذا التصعيد"، لافتا الى انها مسؤولية وطنية، تتطلب التعقل والتبصر، وتغليب المصلحة الوطنية على اي اعتبارات أخرى.

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