الراعي: اذا واصلوا اسلوب المحاصصة والتفرد فإنهم يفشلون الحكومة في مهدها

اشار البطريرك الماروني ​بشارة بطرس الراعي​ خلال الذبيحة الالهية في ​بكركي​ بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الى اننا نحث ​الدولة​ على دعم المؤسسات الاجتماعية لدفع مستحقاتها. ولفت الى ان ​السلام​ في ​لبنان​ بات تشكيل حكومة متحررة من كل تدخل للاحزاب فيها واصحاب النفوذ السياسي، لان هؤلاء اذا واصلوا اسلوب ​المحاصصة​ والتفرد فإنهم يفشلون ​الحكومة​ في مهدها ويعادون ​الشعب اللبناني​، وكأن هذا الشعب لم يفعل شيئا، اضاف "تجردوا ايها المسؤولون من مصالحكم الخاصة، ولا تعتدوا لا بمالكم او عتادكم فكونو صانعي سلام".

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