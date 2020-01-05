قائد الجيش الإيراني: سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا

اشار القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي الى انه في أي مواجهة محتملة أستبعد أن تتجرأ أمريكا على استهداف 52 نقطة إيرانية، اضاف قائلا "سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا".
ولفت قائد الجيش الإيراني الى ان اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني خطوة بشعة لا يقبلها العالم، لذا تصدر أميركا تهديدات لتغطي على جريمتها".
يذكر ان الرئيس الأميركي قد توعد باستهداف نحو 52 موقعا إيرانيا، "بعضها على أعلى مستوى من الأهمية، لإيران والثقافة الإيرانية"، مشيرا إلى أن الضربات ستكون "سريعة جدا، وقوية جدا" على حد وصفه.
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