منخفض جوي جديد الثلاثاء يحمل معه امطار وثلوج يستمر حتى صباح الخميس

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية الى انه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوّي حتى فجر يوم الاثنين حيث ينحسر ويعود ويتأثر اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات ويستمر حتى صباح يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ ،تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق ​الجنوب​ية مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1200 متر وما فوق .

الإثنين: غائم جزئياً صباحاً مع احتمال تساقط ​أمطار​ محلية خاصة في المناطق الشمالية ، يستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ال 60كلم/س وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع 1300 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحوّل تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال 70 كلم/س يرتفع معها موج البحرالى 3 امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م تتدنى ليلا لتلامس 1200م خاصة في المناطق الداخلية.