لماذا اختار ترامب «52» للرد على تهديدات إيران؟

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مع تصاعد وتيرة الاحتقان والتوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، باتت طهران في مواجهة مباشرة مع واشنطن.

وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.



واختار ترامب الرقم «52»، في إشارة واضحة إلى أن «الأهداف المحددة تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران داخل السفارة الأمريكية بطهران عام 1979»، وفقا لسكاي نيوز عربية.

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فيديو مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان ضد استيراد الغاز من إسرائيل تظاهر مئات الأردنيين وسط العاصمة عمان بعيد صلاة الجمعة، احتجاجا على أول عملية توريد للغاز الإسرائيلي إلى البلاد، حيث بدأ حقل لفياتان الإسرائيلي بضخ الغاز هذا الأسبوع. ويقول محتجون إنهم خرجوا للتظاهر مع افراد عائلاتهم، احتجاجا على اتفاقية الغاز الموقعة بين عمان وتل أبيب، معتبرين أن تلك الاتفاقية ستجعل الشعب الأردني رهينة "لعدوه إسرائيل". كما يحتج المتظاهرون ضد تأمين عائدات الغاز المالية لإسرائيل، التي يحملونها مسؤولية قتل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقول متظاهرون إنهم يعارضون الاحتلال واتفاقية الغاز مع إسرائيل، باعتبار أنها تستخرج الغاز من أرض محتلة، وهو أمر يعارضونه بكل بساطة. Euronews (Ar)

شاهد: سوريون في إدلب يوزعون الحلوى على المارة احتفالا بمقتل سليماني وزع الشباب في مدينة الدانا التابعة لمحافظة إدلب السورية اليوم الجمعة الحلوى على المارة ابتهاجا واحتفالا بمقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني . وقال ماهر بولاد وهو يحمل صينية من الحلوى "استيقظنا اليوم على نبأ مقتل المجرم قاسم سليماني الذي قتل مئات الآلاف من السوريين وساعد بشار المجرم الذي تسبب في تهجير ملايين السوريين، الحمد لله، استيقظنا اليوم على نبأ وفاته. ونحن نوزع الحلويات فرحا بمناسبة مقتله ونأمل أن يقتل الله بشار الأسد قريبا، وسنقدم الأضاحي". وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، ما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران . وأكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب السوري "لن ينسى" وقوف سليماني إلى جانب جيش بلاده في النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات. Euronews (Ar)

من هو إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس الذي خلف قاسم سليماني؟ عين آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل قآني قائداً جديداً لفيلق القدس، خلفاً للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجراً في غارة أميركية في بغداد. وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه، أحيل منصب قيادة فيلق القدس إلى القائد العميد إسماعيل قآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري". وشارك قاآني شارك إلى جانب سليماني في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينات، وإنه كان واحداً من أهم القادة في الحرس الثوري، حيث تولى مناصب عدة، من بينها قيادة العمليات في أفغانستان إلى جانب مناصب أخرى، قبل أن يعين نائباً لقاسم سليماني في فيلق القدس. ودعا خامنئي في البيان الإطارات العاملة في فيلق القدس إلى التعاون مع القائد الجديد إسماعيل قاآني، مشيرا إلى أن الخطط المعتمدة في عهد قاسم سليماني هي ذاتها لم تتغير. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO ما رمزية الراية الحمراء التي رُفعت فوق مسجد جمكران في قم الإيرانية؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأوضح ترامب أن «بعض الأهداف على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة وبقوة كبيرة»، مضيفا: «إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أمريكية محددة للرد على قتل سليماني».

وسعى ترامب باختيار الرقم«52» لتذكير العالم بما جرى في 4 نوفمبر 1979، عندما قام طلاب من الثوار الإيرانيين الموالين للخميني بمهاجمة السفارة الأمريكية في طهران.

وقام المحتجون آنذاك بكسر الأقفال وفتحوا الأبواب واقتحموا ساحة السفارة بسهولة، ثم استولوا على السفارة خلال 3 ساعات.

وكان موظفو السفارة يحاولون تدمير الوثائق، لكن سرعان ما دخل المهاجمون إلى المبنى، فصادروا معظم الوثائق.



وقد أخذ الطلاب، الذين كان عددهم أقل من 500 شخصا، 52 دبلوماسيا ومدنيا أمريكيا من سكان السفارة كرهائن، ثم توصلوا إلى مئات النسخ من الوثائق وحدثت أزمة دولية كبيرة.

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وبعد فشل محاولات الولايات المتحدة للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن قامت واشنطن بعملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أبريل 1980، لكنها فشلت وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل 8 جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد.



وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في 19 يناير 1981، وأفرج عن الرهائن رسميا في اليوم التالي، بعد دقائق من أداء الرئيس الأميركي الجديد رونالد ريجان اليمين.



ووصفت الأزمة بأنها حادثة محورية في تاريخ العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ويعتقد البعض أن الأزمة كانت سببا في هزيمة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية، كما أنها كانت بداية فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران.

