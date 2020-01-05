شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب من النائب محمد فؤاد لوزير العدل بشأن قانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية خطاب إلى المستشار عمر مروان وزير العدل يذكره بما أعلنه المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2019 من "إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أول اجتماعتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين"،

وأشار "فؤاد"، فى الخطاب إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قال فى الجلسة إن الحكومة تعهدت بإنتهاء تلك المدة سيستأنف البرلمان مناقشة المشروعات المقدمة من السادة النواب.

واختتم النائب خطابه لوزير العدل قائلا:" نلتمس من سيادتكم إفادتنا بآخر التطورات فى هذا الشأن نظرا لما تفرضه الأوضاع الاجتماعية من ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية ".

وهذا هو نص الخطاب

السيد المستشار/ عمر مروان وزير العدل

تحية طيبة وبعد،،،

Advertisements

بداية ننتهز تلك الفرصة الطيبة لنتقدم إليكم بخالص التهاني لتوليكم الحقيبة الوزارية، متمنيين من الله مزيدا من التوفيق والنجاح.

ثانيا إيماءا إلى ما أعلنه المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

"إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أول اجتماعتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهي من عملها خلال شهرين"،

وتابعه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الحكومة تعهدت وان بإنتهاء تلك المدة سيستأنف البرلمان مناقشة المشروعات المقدمة من السادة النواب،

لذا نلتمس من سيادتكم إفادتنا باخر التطورات في هذا الشأن نظرا لما تفرضه الأوضاع الإجتماعية من ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام...