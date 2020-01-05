شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركى معارض: معدلات الفساد تضاعفت فى عهد أردوغان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمانى التركى عن مدينة قونية، عضو حزب الشعب الجمهورى، عبد الفتاح شنار، إن معدلات الفساد فى الجمهورية التركية شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ صعود الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى سدة الحكم.

وأضاف شنار، فى فيديو له بثه موقع تركيا الآن أن ارتكاب المحظورات ارتفع فى تركيا، وزاد بشكل مضاعف، وإذا قارنا بين الفساد منذ بداية الجمهورية التركية، حتى زمن أردوغان، وبين الفساد الحاصل فى فترة أردوغان، سنجد أن الفساد فى زمن زعيم «العدالة والتنمية» بلغ عشرات الأضعاف.

كما أوضح النائب البرلمانى أن الناس فى زمن أردوغان تعودوا على النهب والسلب فى جميع المجالات، بسبب عدم التحقيق والتفتيش على الفساد والمفسدين، فضلًا عن انعدام حرية التعبير فى تركيا، قائلاً: "نحن نتحدث عن تركيا التى انعدم فيها الرأى".

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ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن المؤسسات الاقتصادية الحكومية التركية، التى تأسست بموجب قرارات المؤتمر الاقتصادى لأزمير، سجلت خسائر تاريخية بنهاية عام 2018، حيث ارتفعت خسائر المؤسسات الاقتصادية الحكومية بنحو 91 % لتسجل 11 مليار ليرة، مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة التركى أعد تقريره العام للمراجعة التى أجراها للمؤسسات الاقتصادية الحكومية بالنيابة عن البرلمان التركي، كشف أنه خلال عام 2018 راجع ديون المحاسبات 28 مؤسسة اقتصادية حكومية.

وأضافت إن الخسائر، التى تم التوصل إليها فى ختام أعمال مراجعة أنشطة المؤسسات الاقتصادية الحكومية، سجلت رقما قياسيا، ففى عام 2016 سجلت المؤسسات الاقتصادية الحكومية خسائر بقيمة 3.8 مليار ليرة، وارتفعت هذه النسبة فى عام 2017 بنحو 48.9 فى المئة لتسجل 5.7 مليار ليرة، لتواصل الارتفاع فى عام 2018 وتسجل 11 مليارا و93 مليون ليرة فى ختام العام.