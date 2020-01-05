هبوط أسواق الأسهم في الخليج بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
شهدت الأسهم في الأسواق الخليجية هبوطا حادا في أوائل المعاملات اليوم الأحد، وعلى رأسها أسهم الكويت بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيرا، بحسب وكالة رويترز.
وكانت الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الخارج في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.
وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية، أفضل المؤشرات الإقليمية أداء في 2019، بنحو 3.8% في أوائل التعاملات وهبط مؤشر أسهم دبي 1.8% وأسهم أبوظبي 1.1% والسوق السعودي 1.17%.
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