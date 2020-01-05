كنائس الفيوم تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
استعدت كنائس الفيوم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأكد الأنبا إبرام مطران الفيوم، أن الاحتفالات تبدأ بقداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري و اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب بالمحافظة.
وقال مطران الفيوم، إنه يجري استقبال المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية صباح الثلاثاء المقبل بدير الأنبا إبرام بالعزب، ويجري إعداد برامج ترفيهية للأطفال، وفتح أماكن المزارات الدينية للمواطنين.
وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة، ونشرت أكمنة ثابتة ومتحركة، ووضعت بوابات الكترونية بالمداخل.
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