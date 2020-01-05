وفاة رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج المدرعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلن محمد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الانتاج الحربي وفاة اللواء يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وعضو مجلس إدارة الهئية القومية للإنتاج الحربي، بحسب بيان.

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