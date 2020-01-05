ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، على حريقٍ اندلع في منزل، بمدينة المراغة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بمنزل "بخيتة.ع" 40 سنة، ربة منزل بناحية فزارة.

جرى إخماد النيران، ورجحت صاحبة المنزل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.