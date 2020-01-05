محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، على حريقٍ اندلع في منزل، بمدينة المراغة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بمنزل "بخيتة.ع" 40 سنة، ربة منزل بناحية فزارة.
جرى إخماد النيران، ورجحت صاحبة المنزل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.