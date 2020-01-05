الطائفة الانجيلية تحتفل بعيد الميلاد اليوم.. تعرف على تفاصيل برنامج الاحتفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تحتفل الكنيسة الإنجيلية؛ اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

من المقرر أن يبدأ الاستقبال الرسمي بصالون الكنيسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويبدأ الاحتفال في السابعة مساء بموكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وفي الثامنة إلا ربع يلقى القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة كلمة العيد تليها كلمة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ثم تعود الترانيم مرة أخرى.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا.

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واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس السبت، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفدا من قياداتها بمصر، والذين أتوا لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وألقى البابا تواضروس كلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث عن مقابلة القديسة العذراء مريم لأليصابات، والتى تعتبر مقابلة تسليم العهد القديم متمثل فى أليصابات للعهد الجديد متمثل فى القديسة العذراء، حيث قالت القديسة مريم: "تعظم نفسى الرب وتبتهج روح بالله مخلصى".

وأضاف: أنه فى الجزء الأول وهو "تعظم نفسى الرب" نرى كيف يكون الله أولا فى حياتنا، عندما يغيب وجود الله تتأجج صراعات الحياة، فيجب أن تعظم أنفسنا الله ويكون هو الأول فى حياتنا وفي خدمتنا لكى يسير الإنسان نحو الملكوت وهذه مسؤوليتنا بالقدوة وبالوعظ والتعليم، أما الجزء الثانى: وهو "تبتهج روحى بالله مخلصى" فنحن لا نفرح بالمال أو المناصب أو الإنجازات، بل الفرح الحقيقى الذى يدوم فى حياة الإنسان هو بهجة الخلاص، وهنا تظهر العلاقة الشخصية التى تربط الإنسان بالمسيح المخلص.

من جانبه، ألقى القس الدكتور أندريه زكى، كلمة عبر فيها عن محبته لشخص البابا، قائلا "فقد أقامه الله فى هذا الوقت ليصنع مجتمع المحبة القادر على مواجهة التحديات، فهو المسؤول عن الأقباط فى مصر وفى كل المنطقة، وذكر أنه يصلى من أجل قداسته، ومن أجل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أجل وطننا لكى يحفظهم الله، ويحفظ كل قادة الكنائس ويرسل سلامه لجميع كنائس المنطقة".

وفى نهاية اللقاء شكر البابا الحضور على كلمات المحبة وعلى زيارتهم التي تجدد مشاعر الود والعلاقات الطيبة، وتمنى لهم سنة جديدة مليئة بالتفاؤل والرجاء.