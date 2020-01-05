الرئيس القبرصي: تركيا تسعى إلى تطبيق سياسة توسعية في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن تركيا تسعى إلى تطبيق سياسة توسعية في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع ومنطقة الشرق الأوسط، وهو سلوك يمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة برمتها.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) اليوم الأحد، عن أناستاسياديس قوله "إن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها من أجل ترسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط، تتعارض مع قانون البحار بشكل عام، وتؤكد أن تركيا تسعى إلى فرض تفسيرها التعسفي وغير القانوني للقانون الدولي".

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وأضاف الرئيس القبرصي "أكرر التأكيد على أن جمهورية قبرص دعت تركيا - مرارًا وتكرارًا - إلى المشاركة في حوار لترسيم الحدود البحرية بين بلدينا، وهو اقتراح رفضته تركيا".

وكان رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريوس أكد - في تصريحات سابقة - أن تركيا تخطط لتكرار ما فعلته في سوريا من خلال تدخلها في ليبيا، لافتا إلى أن المنهج التركي غير مقبول، وهو يعتمد على التدخل في شؤون الدول الاخرى وهذا يجب إيقافه.

كما ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أمس الأول في بيان مشترك للدول الثلاث - قرار تركيا بنشر قوات عسكرية لها في ليبيا.