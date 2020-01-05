مصرع طفل دهسته سيارة نقل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، دهسًا تحت عجلات سيارة نقل، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بمدينة طهطا، في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل "أحمد. م" 4 سنوات، جثة هامدة.

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وقرر جده "جمال. ا" 72 عامًا بالمعاش، أنه أثناء لهو حفيده بذات الناحية اصطدمت به سيارة نقل سوهاج قيادة "هاني. ل" 41 عامًا سائق ويقيم بمدينة طما، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى التحفظ على السيارة، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.