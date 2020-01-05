حالة الطقس في محافظات جدة والخرمة والقنفذة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم، من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها في صباح العاشرة من هذا اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً. اليوم، من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها في صباح العاشرة من هذا اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً.

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