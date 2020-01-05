حركة "الشباب" تهاجم قاعدة عسكرية في كينيا

أعلن مسؤول محلي كيني، أن مسلحين من حركة الشباب الصومالية شنّت اليوم الأحد، هجوماً على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو بشمال كينيا.

وقال المسؤول إيرونغو ماشاريا لوكالة فرانس برس "حدث هجوم لكن تم صده"، وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم.



وأضاف ماشاريا، أن الهجوم وقع قبل فجر الأحد، على قاعدة تعرف باسم "كامب سيمبا"، مشيراً إلى أن "عملية أمنية تجري حالياً" بدون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وأكدت في بيان أنها "نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدز وتسيطر حالياً على جزء منها".

وتحدثت عن سقوط ضحايا كينيين وأميركيين، لكن لا يمكن تأكيد هذه المعلومات على الفور.

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وشنّ مقاتلو الشباب هجمات واسعة عديدة داخل كينيا، مؤكدين أنهم يردون بذلك على إرسالها قوات إلى الصومال في 2011 لمحاربة هذه الحركة.