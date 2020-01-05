اليابان تصدر مذكرة توقيف دولية للقبض على غصن

أفاد وزير العدل الياباني، اليوم الأحد، بأن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية، للقبض على كارلوس غصن، والذي هرب من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.

وقالت الوزيرة ماساكو موري، إن "النظام القضائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "فرار متهم أطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرّر".

اقرأ أيضاً... القضاء اللبناني يستدعي غصن بعد صدور مذكرة الإنتربول

وأشارت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها أي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يُشتبه في أنه استخدم "وسائل غير قانونية" لمغادرة البلاد.

واعتبرت أن "من المؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إلى هذا الوضع"، مؤكدة أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تم إصدار "مذكرة حمراء" من الإنتربول لطلب توقيفه.