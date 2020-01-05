ارتفاع عدد قتلى السيول في جاكرتا إلى 53 وتشريد 175 ألفا

قالت السلطات الإندونيسية إن ما يقرب من 175 ألف شخص ما زالوا مشردين في العاصمة جاكرتا والمدن المجاورة بعد أن أدت السيول الجارفة والانهيارات الأرضية إلى مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وسط هطول أمطار من بين الأشد غزارة منذ بدء التسجيلات الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث والتخفيف من آثارها أجوس ويبو ”ارتفع عدد القتلى إلى 53 شخصا وهناك شخص واحد مفقود“.

وأظهرت بيانات الوكالة أن نحو 175 ألفا من السكان الباقين جرى إجلاؤهم من منازلهم يوم السبت بعد أن تسببت أعنف سيول منذ سنوات في حدوث فوضى في أجزاء من أكبر مدينة بجنوب شرق آسيا مع تعطل خطوط القطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

المزيد من الأخبار مقتل أكثر من 28 شخصا في هجوم على أكاديمية عسكرية بالعاصمة الليبية Advertisements “حزب الله” العراقي يتوعد البرلمان.. ويهدد الأكراد

وغمرت المياه قطاعات من جاكرتا والمدن القريبة بعد هطول أمطار غزيرة في 31 ديسمبر كانون الأول وخلال الساعات الأولى من العام الجديد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء يوم الجمعة إن الأمطار التي‭‭‭ ‬‬‬هطلت في بداية العام الحالي هي ”واحدة من الأشد الأمطار غزارة“ منذ بدء التسجيلات في عام 1866.

وأضافت الوكالة أن التغير المناخي زاد من خطر الطقس السيء وحذرت من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يستمر حتى منتصف فبراير شباط وأن من المتوقع أن تكون الفترة من 11 إلى 15 يناير كانون الثاني هي الأشد وطأة.