كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصية قاسم سليماني لزوجته قبل اغتياله بالعراق (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الإيرانية، عن ورقة قالت إنها وصية تركها القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.

وبحسب وكالة سبوتنيك، جاء في نص وصية سليماني: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى".

وقد أعلنت أمريكا، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية نفذتها بالقرب من مطار بغداد في العراق.

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فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

واتهمت أمريكا، سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".