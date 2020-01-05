كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتوعد إيران: سيكون ردنا أكبر من أي ضربة سابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها أفضل وأضخم معدات عسكرية في العالم ولن نتردد في استخدامها.

وقال ترامب، اليوم الأحد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية سنرسل أحدث معداتنا العسكرية للرد عليهم دون تردد وسيكون ردنا أكبر من أي ضربة سابقة على الإطلاق".

وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.

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وأصابت الضربة الجوية، قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.