وثيقة لإطلاق يد مفتقر

وقع مدير الفنون ومدير التراث ومديرة الشؤون الإدارية والمالية، بإيعاز من حسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة، على وثيقة تسمح للطيفة مفتقر، مديرة مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات، والتي هي في الآن ذاته قريبة زوجة الوزير المذكور، بالتصرف وتحمل مسؤولية التنسيق باسم أربع مديريات.

إذ أفادت مصادر «أخبار اليوم» بأن هذه الخطوة أثارت استياء في أوساط موظفي وزارة الثقافة، خاصة أن هناك خبرا يروج مفاده قرب تعيين مفتقر كاتبة عامة، بعدما أصبح الكاتب العام لقطاع الثقافة دون مهام، بعد تجريده من لدن الناطق الرسمي للحكومة من التوقيع وحضور الاجتماعات.