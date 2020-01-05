بوغبا يتخذ قرارا مفاجئا بشأن وجهته القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا جديدا طرأ بخصوص مستقبل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، دفع إدارة ناديه للانقضاض على بوغبا، والتفوق على يوفنتوس بشأن حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أبلغ إنتر بأنه يريد ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوغبا إلى "سان سيرو".

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وأوضحت الصحيفة أن بوغبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجوده رفقة يوفنتوس.

وشددت على أن بوغبا يفضل العودة إلى إيطاليا بدلاً من الانتقال إلى الليغا وتمثيل ريال مدريد، لا سيما أنه سيلعب في الكالتشيو تحت قيادة كونتي.

وقالت "ميرور" إن الصفقة التبادلية على الأغلب لن تتم قبل الصيف المقبل، ولكن هذا لم يمنع إنتر من محاولة تسريع المفاوضات للحصول على بوجبا خلال الشهر الحالي.