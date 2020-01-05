مداهمات واعتقالات بالضفة والعيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخلها اعتقال عددا من الشبان، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على أهالي العيسوية بمداهمة المنازل والاعتقال والاستدعاء للتحقيق وفرض الإقامة الجبرية الليلية.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام الحج حسن من مدينة قلقيلية، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من طولكرم لدى مروره على حاجز عسكري في الطريق إلى رام الله.

وقال نادي الأسير إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب صدام أحمد شاهين لدى مروره على حاجز زعترة وفتشوا المركبة التي كان يستقلها.

واحتجزت قوات الاحتلال شابا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم على حاجز زعترة العسكري بين رام الله ونابلس، وفتشته، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "زعترة" احتجزت الشاب أحمد توفيق ردايدة، واستولت على مبلغ مالي بقيمة 4 آلاف شيكل كان بحوزته، ثم سلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها قبل أن تطلق سراحه.

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بينما في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الأحد، 10 مواطنين عقب دهم منازلهم وتفتيشها في بلدة العيسوية في القدس.

وبحسب نادي الأسير، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو نايف، وفراس طارق مصطفى، ومرعي درباس، وفراس طارق مصطفى، وهيثم الأسمر، وداوود عليان أبو محمد، وأكرم عطية أبو السمير، ووسام أبو الحمص بهلول، وعمران مصطفى أبو موسى.

كما سلمت قوات الاحتلال بلاغا للمواطن عبد حسين عليان لمراجعة مخابراتها.

ويمثل، اليوم الأحد، ثمانية شبان من بلدة العيسوية، أمام المحكمة المركزية في القدس، بحجة خرقهم قرار الحبس المنزلي الليلي الصادر بحقهم بموجب أنظمة الطاورىء.

ويأتي إصدار أوامر الاعتقال الإداري المنزلي هذه، فيما تدور مواجهات يومية في العيسوية، نتيجة لاستفزازات الشرطة الإسرائيلية، التي تقتحم البلدة يوميا وتقوم بأعمال استفزاز للمواطنين فيها من دون أي سبب.