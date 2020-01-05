ريال مدريد يتفق على ضم لاعب في الشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع أحد لاعبي فلامنغو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد اتفق مع فلامنغو على ضم نجمه الشاب رينير جيسوس في كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد أن يتم اللاعب 18 عاما، لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا.

ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وأشارت "ماركا" إلى أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير، والذي انخفض إلى النصف بعد تجديد تعاقده مؤخرًا.