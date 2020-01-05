"تسيلا" تتجه لتصنيع نصف مليون سيارة كهربائية سنويا قرب برلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "تيسلا" الأميركية، أول من أمس الجمعة، اعتزامها تصنيع نصف مليون مركبة كهربائية، من نموذج "3" ونموذج "واي" في مصنع جديد قرب برلين، بالإضافة إلى "نماذج مستقبلية".
وكشفت وثائق المخطط، أن الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، تعمل على بناء مصنع رابع في غرونهيد، تحت اسم "غيغا فاكتوري".
وسوف يشمل المصنع منشآت لتجميع السيارات الكهربائية بالكامل، بما في ذلك إنتاج البطاريات.
وينبغي أن تخضع الخطط لمراجعة التأثير البيئي والمشورة الجماهيرية.
وتهدف "تيسلا" إلى بدء تشغيل المصنع في تموز/ يوليو 2021، وهو إطار زمني متفائل وفقا للمعايير الألمانية.
وبدأ تشييد مطار قريب لبرلين في عام 2006 وتم تأجيل الافتتاح لمدة ثماني سنوات.
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