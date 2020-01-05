هذا ما قاله "حميد راشد الشامسي" عن دعم الإمارات استقرار شباب اليمن بالأعراس الجماعية!

الأحد 5 يناير 2020

تحدث مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي،عن دعم الإمارات استقرار شباب اليمن بالأعراس الجماعية.



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وقال "الشامسي" نظّمت الامارات في هذا الجانب عدد (21 ) عرس جماعياً استفاد منه 4200 شاب وفتاة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، وذلك ضمن الأعراس الجماعية التي تقام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم استقرار الشباب وتعزيز النسيج الاجتماعي في اليمن، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جاءت هذه المبادرة بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة في اليمن، والتي تسببت في عزوف الشباب عن الزواج ذلك تم اطلاق هذه الاعراس لتحقق العديد من الأهداف، في مقدمتها تقليل نفقات الزواج وتيسير سبله والحد من الإسراف والبذخ في المناسبات الاجتماعية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع اليمني المتجانس، ومحاربة مظاهر التباهي والتفاخر في مثل هذه المناسبات الاجتماعية.، حيث عملت خلال الفترة السابقة على توسيع مظلة المستفيدين وذلك ضمن اهتمام الدولة وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار في اليمن، ما يتطلب رعايتهم والعناية بهم وتيسير أمورهم وعلى رأسها تهيئة الظروف الملائمة لاستقرارهم.