هذا ما قاله مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حول ملف الجرحى باليمن

الأحد 5 يناير 2020

تحدث مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، حول ملف الجرحى اليمنيين ودور الإمارات.



وقال "الشامسي" أولت الامارات ملف جرحى الحرب إهتماما خاصاً سواء كانوا الجرحى مدنيين أو ضمن المقاومة الجنوبية او جنود بالجيش في مساعدة منها لهم لتجاوز محنتهم التي تسببت بها الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على المحافظات الجنوبية وبقية محافظات اليمن.

حيث قامت بعلاج جميع جرحى الحرب من مدنيين وعسكريين ومقاومين, وسفرت بالألاف منهم الى الهند والأردن ومصر والإمارات, ولازالت تقدم الكثير من الدعم للجرحى من بين ذلك الدعم دعم مالي لمتابعة علاجهم بعد عودتهم من الخارج, كما تقوم بصرف رواتبهم كاملة, مع امتيازات ومكرمات وغيرها , اذ انها توليهم اهتماما بالغاء, الى جانب ذلك تقدم الإمارات العربية الشقيقة دعم مالي للمرضى المعسرين, من المواطنين, كما تقوم بدعم المراكز الطبية بالأدوية والمستلزمات.

Advertisements

وقدمت المئات من سيارات الإسعاف, بالإضافة الى امداد المراكز الطبية خارج المحافظات, وكذلك المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية في الجبهات، ولا يقتصر جهود الامارات على الجرحى بل امتدت الى ذوي الشهداء والجرحى, اي انها توليهم اهتمام من خلال دعمهم بمساعدات مالية وكذلك علاجهم على نفقتها, ومؤخرا عملت الدولة على بناية اسواق لصالح أسر الشهداء والجرحى، ايضاْ التعاقد مع المستشفيات الخاصة حيث تكفلت الدولة بمليارات الريالات للمشافي الخاصة نتيجة تعاقدها معهم لعلاج الجرحى الذين لا تستدعى حالاتهم للسفر الى الخارج, اذ انها تدفع جميع نفقات علاج الجرحى وذويهم خلاف المشافي الرسمية.

إضافة الى اطلاق العديد من المبادرات الانسانية ومن ضمنها حملة «عونك يا يمن» التي تهدف إلى مساعدة 10 ملايين شخص تأثروا بالأزمة التي يشهدها اليمن، ووضعت الهيئة الخطط والآليات التي تمكن من إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.