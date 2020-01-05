ليبيا.. مقتل 28 شخصا جراء قصف للمليشيات على الكلية العسكرية في طرابلس

الأحد 5 يناير 2020

قتل 28 شخصاً جراء قصف مدفعي للمليشيات بقذيفة هاون على مبنى الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوبي طرابلس.



وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، في بيان له، أنه بالتزامن مع شن سلاح الجو غارات على مواقع للمليشيات المسلحة في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس بجوار الكلية العسكرية بالهضبة، فوجئ الجيش بإطلاق المليشيات قذيفة هاون أو هاوزر على مبنى الكلية العسكرية التابع لحكومة السراج، ما أسفر عن مقتل 28 من الطلاب.

وأضاف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن "المليشيات المسلحة دأبت على أفعال مشابهة حتى تصفي خصومات مالية بينها من ناحية ومن ناحية أخرى تتهم الجيش".

وأكد شهود عيان انطلاق قذيفة مدفعية من داخل مشروع الهضبة الزراعي الذي تسيطر عليه مليشيا (غنيوة الككلي) وسقوطها على مبنى الكلية العسكرية بالقرب من موقع الإطلاق وذلك أثناء غارة جوية للجيش.

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وأفادت مصادر خاصة بأن قصف الكلية من قبل مليشيا الككلي جاء على خلفية تمرد الطلاب بالكلية العسكرية ورفضهم الالتحاق بالقتال في صف واحد مع إرهابيين سوريين وجنود أتراك.

ورجح شهود عيان أن يكون القصف جاء بالخطأ بينما كانت المليشيات تحاول صد هجمة الطيران الحربي وسقطت القذيفة على المبنى.

وكان سلاح الجو الليبي شن، السبت، سلسلة غارات على مواقع وتمركزات لآليات مسلحة تابعة لقوات السراج في طريق الشوك بشرق العاصمة طرابلس.

كما استهدفت مقاتلات الجيش الليبي مقر القوة الثامنة في النواصي شمال العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: "إن اشتباكات اندلعت بين أهالي شباب منطقة غوط الشعال والمليشيات، وتم أسر عنصرين من الجماعات المسلحة".