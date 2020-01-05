شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الثاني 05، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الصرف في صنعاء: الريال السعودي شراء: 153.2 بيع: 153.6 الدولار الاميركي شراء: 581 بيع: 583 Advertisements أسعار الصرف في عدن : الريال السعودي شراء: 163 - 164 بيع: 165 الدولار الاميركي شراء: 620 - 623 بيع: 628

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