شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب الصومالية" تستهدف قوات إمريكية داخل معسكر في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

نيروبي - وكالات

أفادت تقارير إخبارية محلية في كينيا بأن عناصر من حركة الشباب الصومالية الإرهابية هاجموا معسكرا للبحرية الكينية توجد به قوات من عناصر مشاة البحرية الأمريكية.

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وقال مصدر عسكري محلي أن الهجوم بدأ في الرابعة من فجر اليوم الأحد واستمر أربع ساعات.

وأوضح أن الطائرات التي كانت متوقفة في القاعدة تعرضت لهجوم باستخدام قذائف صاروخية. ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب أن الهجوم تسبب في خسائر فادحة في صفوف القوات الأمريكية والكينية، وتدمير طائرات ومركبات أمريكية.