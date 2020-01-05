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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 60 قتيلًا

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 60 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن عشرات الآلاف من إندونيسيا يقيمون حاليا فى مراكز إيواء مؤقتة بعدما غمرت مياه الأمطار قرى وبلدات بأكملها، مشيرة إلى أن جهود البحث عن المفقودين والعالقين تحت أطنان من الطين مازالت جارية وإن حصيلة الضحايا وصلت إلى 60 قتيلًا.

وأضافت الشبكة أن رجال الإنقاذ يستخدمون القوارب المطاطية لإجلاء السكان الذين مازالوا محاصرين فى منازلهم بسبب المياه الغزيرة الناجمة عن الأمطار.

كانت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قد كشفت عن أن العديد من الضحايا إما غرقوا أو دفنوا بسبب الانهيارات الأرضية، كما توفي عدد آخر بسبب انخفاض حرارة الجسم والصدمات الكهربائية.

يذكر أن هذه الفيضانات هي الأسوأ التي تشهدها إندونيسيا منذ عام 2013، عندما لقي 47 شخصا مصرعهم بعدما غمرت مياه الأمطار الموسمية العاصمة جاكرتا.

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