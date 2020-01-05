شكرا لقرائتكم خبر عن أوبراين: قتل "سليماني" عملية قانونية تماما والان نبدء بالتفاصيل

بعث البيت الأبيض إخطارا رسميا للكونجرس يوم السبت عن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة وذلك وسط شكاوى من الديمقراطيين بأن الرئيس دونالد ترامب لم يخطر النواب ولم يطلب موافقة مسبقة لتنفيذ الهجوم.

وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر في عام 1973 الذي يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري أو القيام بتحركات وشيكة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إرسال الإخطار.

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وأوضح قائلا "كانت هذه عملية قانونية تماما. نشعر بارتياح تام بشأن الأساس القانوني لهذه العملية العسكرية".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي أن القرار "غير المعتاد تماما" لإضفاء السرية على الوثيقة برمتها زاد من مخاوفها و"يشير إلى أن الكونجرس و(أفراد) الشعب الأمريكي تُركوا بلا علم بشأن أمننا القومي".

ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية والصلاحيات التي اتخذ بموجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته.