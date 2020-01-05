بالصور.. غلق طرق رئيسية في الديوانية بالاطارات

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم اغلاق طرق رئيسية في الديوانية بواسطة الاطارات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اغلقوا طريق الديوانية – قضاء الحمزة وكذلك ديوانية - سنية وفلكة النسيج منذ صباح اليوم".

واضاف انه "تم ايضا اغلاق اغلب الدوائر من قبل متظاهرين".

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