بالصور.. غلق طرق رئيسية في الديوانية بالاطارات

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افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم اغلاق طرق رئيسية في الديوانية بواسطة الاطارات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اغلقوا طريق الديوانية – قضاء الحمزة وكذلك ديوانية - سنية وفلكة النسيج منذ صباح اليوم".
واضاف انه "تم ايضا اغلاق اغلب الدوائر من قبل متظاهرين".
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