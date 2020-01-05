اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح مجسر ملعب الشعب بمسار واحد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم انجاز اعمال الصيانة باحد جوانب مجسر ملعب الشعب (وتحديداً الجانب المتوجه من الكرادة وحتى زيونة ) وافتتاحه امام حركة السير والمرور مع انتقال العمل الى الجانب الاخر من المجسر (من زيونة باتجاه الكرادة )".

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واضافت ان "العمل جاري على افتتاح المجسر ولكلا الجانبين بعد اتمام أعمال الصيانة بالكامل والتي تتمثل باستبدال مفاصل التمدد وبواقع 14 مفصل حديدي نهاية الأسبوع الجاري".

واعلنت امانة بغداد، في 25 كانون الاولي الماضي، انه سيتم قطع مجسر ملعب الشعب، فيما اشارت الى ان القطع سيكون جزئيا.