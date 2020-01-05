جثمان المهندس سيوارى الثرى في النجف بعد اجراء فحص الحمض النووي

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، ان جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الاشرف بعد اجراء فحص الحمض النووي (DNA.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تشابك الاشلاء بين جثمان الحاج المهندس مع شهيد اخر من الحشد مع جثمان الحاج قاسم سليماني ومرافقيه استدعى اجراء الفحص لاجسادهم في العاصمة الايرانية طهران بعدما تحولت الى اشلاء من شدة تفجر الصاروخ الامريكي الغادر ليل الجمعة".
واكدت ان "عملية فحص الحمض النووي بين الجثث سيستغرق اياما قبل العودة الى العراق لاجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا الى وصيته".
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.
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